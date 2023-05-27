«Лутон» за девять лет прошёл путь от пятой лиги Англии до АПЛ

«Лутон» вышел в английскую Премьер-лигу, обыграв в финальном матче плей-офф Чемпионшипа «Ковентри».

В сезоне-2013/2014 «Лутон» выступал в пятом по силе дивизионе. В том сезоне команда заняла первое место и вышла во Вторую лигу. В Первую лигу «Лутон» вышел в 2018 году. Первая лига покорилась клубу с первой же попытки.

Основное время матча с «Ковентри» закончилось вничью — 1:1. На гол полузащитника «Лутона» Джордана Кларка на 23-й минуте своим точным ударом на 66-й минуте ответил хавбек «Ковентри» Густаво Хамер.

В дополнительные 30 минут игры команды голов не забивали. Матч плавно перешёл в серию пенальти, в которой победу праздновал «Лутон» (6:5). Таким образом, в следующем сезоне команда впервые в истории примет участие в АПЛ.