«Лутон» за девять лет прошёл путь от пятой лиги Англии до АПЛ
Поделиться
«Лутон» вышел в английскую Премьер-лигу, обыграв в финальном матче плей-офф Чемпионшипа «Ковентри».
В сезоне-2013/2014 «Лутон» выступал в пятом по силе дивизионе. В том сезоне команда заняла первое место и вышла во Вторую лигу. В Первую лигу «Лутон» вышел в 2018 году. Первая лига покорилась клубу с первой же попытки.
Основное время матча с «Ковентри» закончилось вничью — 1:1. На гол полузащитника «Лутона» Джордана Кларка на 23-й минуте своим точным ударом на 66-й минуте ответил хавбек «Ковентри» Густаво Хамер.
В дополнительные 30 минут игры команды голов не забивали. Матч плавно перешёл в серию пенальти, в которой победу праздновал «Лутон» (6:5). Таким образом, в следующем сезоне команда впервые в истории примет участие в АПЛ.
Комментарии
- 27 мая 2023
-
22:58
-
22:44
-
22:43
-
22:37
-
22:34
-
22:10
-
22:10
-
22:05
-
22:02
-
22:00
-
22:00
-
21:59
-
21:52
-
21:50
-
21:41
-
21:40
-
21:39
-
21:37
-
21:35
-
21:24
-
21:14
-
21:12
-
21:05
-
21:03
-
21:01
-
20:55
-
20:55
-
20:51
-
20:48
-
20:41
-
20:39
-
20:34
-
20:18
-
20:18
-
20:15
Партнерский контент