«Гранада» и «Лас-Пальмас» вышли в Ла Лигу

Завершился розыгрыш испанской Сегунды. По итогам 42 туров в Примеру вышли «Гранада» и «Лас-Пальмас».

«Гранада» обыграла в домашнем матче «Леганес» со счётом 2:0. Голами в составе хозяев отметились Мюрто Узуни и Брайан Сарагоса. В параллельном матче «Лас-Пальмас» сыграл вничью с «Алавесом» — 0:0.

«Гранада» заняла первое место в Сегунде, набрав 75 очков. «Лас-Пальмас» находится на втором месте, набрав 72 очка. Третью путёвку в высшую лигу Испании разыграют «Леванте» (72 очка), «Алавес» (71), «Эйбар» (71) и «Альбасете» (67).

В Сегунду по итогам текущего сезона вылетел «Эльче», набравший 21 очко в 36 матчах Ла Лиги. Идущий 19-м «Эспаньол» набрал 35 очков и сохраняет шансы на выживание. «Вальядолид» находится на 18-м месте с 38 очками.