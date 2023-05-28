«Гранада» и «Лас-Пальмас» вышли в Ла Лигу
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Завершился розыгрыш испанской Сегунды. По итогам 42 туров в Примеру вышли «Гранада» и «Лас-Пальмас».
«Гранада» обыграла в домашнем матче «Леганес» со счётом 2:0. Голами в составе хозяев отметились Мюрто Узуни и Брайан Сарагоса. В параллельном матче «Лас-Пальмас» сыграл вничью с «Алавесом» — 0:0.
«Гранада» заняла первое место в Сегунде, набрав 75 очков. «Лас-Пальмас» находится на втором месте, набрав 72 очка. Третью путёвку в высшую лигу Испании разыграют «Леванте» (72 очка), «Алавес» (71), «Эйбар» (71) и «Альбасете» (67).
В Сегунду по итогам текущего сезона вылетел «Эльче», набравший 21 очко в 36 матчах Ла Лиги. Идущий 19-м «Эспаньол» набрал 35 очков и сохраняет шансы на выживание. «Вальядолид» находится на 18-м месте с 38 очками.
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