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Бразилия, Италия и Израиль вышли в 1/8 финала молодёжного ЧМ U20

Бразилия, Италия и Израиль вышли в 1/8 финала молодёжного ЧМ U20
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На молодёжном чемпионате мира в Аргентине прошли матчи 3-го тура в группах C и D. В группе D Бразилия нанесла поражение Нигерии, которая ранее уже обеспечила себе выход в плей-офф, со счётом 2:0. В другом матче Италия разгромил Доминиканскую Республику 3:0.

Три команды в группе D набрали по шесть очков, но по лучшей разнице мячей первой стала Бразилия, второй осталась Италия, а Нигерия заняла третью позицию. Все три команды продолжат борьбу в 1/8 финала. Доминиканская Республика не набрала очков и осталась четвёртой.

U20 ЧМ-2023 - финальный раунд. Группа D. 3-й тур
27 мая 2023, суббота. 21:00 МСК
Доминиканская Республика U20
Окончен
0 : 3
Италия U20
0:1 Казадей – 19'   0:2 Амброзино – 50'   0:3 Казадей – 84'
U20 ЧМ-2023 - финальный раунд. Группа D. 3-й тур
27 мая 2023, суббота. 21:00 МСК
Бразилия U20
Окончен
2 : 0
Нигерия U20
1:0 Педросо – 43'   2:0 Маркиньос – 45+2'

В группе C исход обоих матчей решился в компенсированное ко второму тайму время. Колумбия забила Сенегалу и завершила игру вничью 1:1. А Израиль вырвал победу у Японии 2:1.

Первое место в группе заняла Колумбия, ранее гарантировавшая себе выход в плей-офф, с семью очками. Израиль набрал четыре очка и попал в 1/8 финала со второго места. У Японии три очка и её попадание в следующую стадию будет зависеть от результатов матчей в других группах. Сенегал набрал два очка и остался на четвёртом месте. Благодаря этим раскладам также стало ясно, что Новая Зеландия попала в плей-офф с третьей позиции в группе A.

U20 ЧМ-2023 - финальный раунд. Группа C. 3-й тур
28 мая 2023, воскресенье. 00:00 МСК
Япония U20
Окончен
1 : 2
Израиль U20
1:0 Сакамото – 45+1'   1:1 Нави – 76'   1:2 Сениор – 90+2'
Удаления: нет / Биньямин – 68'
U20 ЧМ-2023 - финальный раунд. Группа C. 3-й тур
28 мая 2023, воскресенье. 00:00 МСК
Колумбия U20
Окончен
1 : 1
Сенегал U20
0:1 Камара – 30'   1:1 Кортес – 90+5'

В следующий игровой день пройдут заключительные матчи в группах E и F.

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