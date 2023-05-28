Бразилия, Италия и Израиль вышли в 1/8 финала молодёжного ЧМ U20

На молодёжном чемпионате мира в Аргентине прошли матчи 3-го тура в группах C и D. В группе D Бразилия нанесла поражение Нигерии, которая ранее уже обеспечила себе выход в плей-офф, со счётом 2:0. В другом матче Италия разгромил Доминиканскую Республику 3:0.
Три команды в группе D набрали по шесть очков, но по лучшей разнице мячей первой стала Бразилия, второй осталась Италия, а Нигерия заняла третью позицию. Все три команды продолжат борьбу в 1/8 финала. Доминиканская Республика не набрала очков и осталась четвёртой.
В группе C исход обоих матчей решился в компенсированное ко второму тайму время. Колумбия забила Сенегалу и завершила игру вничью 1:1. А Израиль вырвал победу у Японии 2:1.
Первое место в группе заняла Колумбия, ранее гарантировавшая себе выход в плей-офф, с семью очками. Израиль набрал четыре очка и попал в 1/8 финала со второго места. У Японии три очка и её попадание в следующую стадию будет зависеть от результатов матчей в других группах. Сенегал набрал два очка и остался на четвёртом месте. Благодаря этим раскладам также стало ясно, что Новая Зеландия попала в плей-офф с третьей позиции в группе A.
В следующий игровой день пройдут заключительные матчи в группах E и F.
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