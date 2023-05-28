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Рубен Невеш станет игроком «Барселоны» в ближайшие несколько дней — AS

Рубен Невеш станет игроком «Барселоны» в ближайшие несколько дней — AS
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Полузащитник «Вулверхэмптона» Рубен Невеш продолжит карьеру в «Барселону». Испанский клуб оформит переход хавбека «волков» в ближайшие несколько дней за € 30 млн. В сделку также может быть включён форвард Ансу Фати. Об этом сообщает AS.

По сведениям источника, сине-гранатовые близки к договорённости по трансферу 26-летнего игрока сборной Португалии и официально оформят этот трансфер до завершения нынешнего сезона. Невеш после последнего домашнего матча «Вулверхэмптона» попрощался с болельщиками на «Молине».

Невеш стал игроком «волков» в 2017 году, перейдя из «Порту». В португальской команде хавбек был самым молодым капитаном в истории. В минувшем сезоне Невеш забил шесть голов и отдал результативную передачу в 40 матчах.

Чемпионская раздевалка «Барселоны». Видеоролик:

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