«Ростов» — «Ахмат»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 19:00
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Сегодня, 28 мая, состоится матч предпоследнего, 29-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Ростов» примет грозненский «Ахмат». Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча, которая начнётся в 19:00 мск.
МИР Российская Премьер-лига. 29-й тур
28 мая 2023, воскресенье. 19:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
Ахмат
Грозный
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Матч команд в первом круге завершился победой «Ростова» со счётом 2:1. На гол Мохамеда Конате ростовчане ответили точными ударами Николая Комличенко и Александра Сильянова.
В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Ростов» располагается на четвёртой строчке турнирной таблицы, набрав 50 очков в 28 матчах. «Ахмат» находится на соседнем, пятом месте с 49 очками. Лидирует «Зенит», набравший 67 очков и обеспечивший себе чемпионский титул.
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