«Ростов» — «Ахмат». Что с Карпиным?

28 мая состоится матч 29-го тура РПЛ «Ростов» – «Ахмат». Начало – в 19:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они не видят явного фаворита: поставить на победу ростовчан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.56. Успех грозненцев оценивается в 2.62. На ничью дают коэффициент 3.50.

Лучшие прогнозы на РПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Ростов» — «Ахмат» 28 мая 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Ростов» – «Ахмат» будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.84, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.98. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.27. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.27. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.66.

Анализ и прогноз на матч РПЛ «Ростов» — «Ахмат» (28.05.2023)

В РПЛ осталось доиграть всего два тура, но у некоторых клубов осталась мотивация. «Ростов» и «Ахмат» как раз к таким относятся. Оба клуба ещё сохраняют шансы на медали, хоть и считаются в этой гонке аутсайдерами, уступая московским командам.

Подопечные Карпина некоторое время считались основными претендентами на вторую строчку. В итоге «Ростов» не справился и сам провалил концовку чемпионата. Хозяев обогнали ЦСКА и «Спартак». Именно со встречи с командой Абаскаля для жёлто-синих началась чёрная полоса.

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«Ростов» подарил ничью «Спартаку», пропустив от Соболева на 94-й минуте. Такое впечатление, что тот гол отправил команду в нокаут, из которого она до сих пор не выбралась. Три следующих матча подопечные Карпина проиграли и не смогли забить в них ни одного мяча. Худшей серии у хозяев в этом сезоне ещё не было.

Карпин смело может сетовать на травмы и спад формы лидеров, ведь его команда была зависима от них. В трёх проигранных матчах не выходил на поле Осипенко. Уткин напоминал бледную тень самого себя и лишился места в основе. У Комличенко тоже наметился спад, а потом он ещё и травмировался в позапрошлом туре. Ещё неизвестно, будет ли Николай готов сыграть с «Ахматом».

Результаты грозненцев — полная противоположность. «Ахмат» выиграл три последние встречи подряд. Он уверенно обыграл «Торпедо» и «Химки», а затем победил в Москве «Динамо» со счётом 3:0 – это уже серьёзная заявка на то, чтобы с командой Ташуева начали считаться.

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Если взять отрезок в шесть последних туров, то лучше, чем «Ахмат», его провела только одна команда – «Локомотив». Железнодорожники набрали 14 очков, а грозненцы 13, столько же у ЦСКА, но у армейцев хуже разница мячей. «Ростов» же за этот период добавил в копилку пять очков.

У хозяев очень плохая статистика, но слабо верится, что они четвёртый матч подряд проведут без забитых мячей. Тем более что «Ростов» играет дома и эта встреча для него последний шанс зацепиться за третье место. Однако «Ахмат» преследует те же цели.

Велика вероятность, что нас ждёт обмен забитыми голами. «Ростову» пора прерывать сухую серию, а у гостей такая набранная форма, что вряд ли они отпустят соперника с тремя очками. В случае победы команда Сергея Ташуева обгонит жёлто-синих, и это отличная мотивация. Поэтому ставим на то, что «Ахмат» не проиграет и обе команды забьют.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Ростов» — «Ахмат» 28 мая 2023 года

У Валерия Карпина не получится прервать неудачную серию. Ещё совсем недавно было тяжело представить, что «Ростов» останется без медалей, но сейчас это реальность. Сергей Ташуев отлично поработал в «Ахмате», и два серьёзных соперника в оставшихся турах не испортят ему настроение.

Ставка: «Ахмат» не проиграет и обе забьют за 2.40.

Экспресс с коэффициентом 14.25.

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Прогноз на матч «Спартак» — «Пари НН» с коэффициентом 2.50.