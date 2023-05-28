Кухарчук: я никогда не комментирую судейство, но после матча с «Оренбургом» есть вопросы

Полузащитник «Торпедо» Илья Кухарчук высказался о судействе в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (1:3).

«Торпедо» не удалось забить больше голов, чем «Оренбургу». Первый тайм мы провели достаточно хорошо — у нас были опасные подходы к воротам. Но потом уже было тяжело играть вдесятером, плюс поставили два пенальти.

Знаете, я никогда не комментирую судейство, но сейчас я посмотрел эпизоды, и по второму пенальти у меня есть вопросы. Нам перед каждым сезоном объясняют, за что ставятся пенальти. И я не понял, за что дали второй. По моему мнению, его точно не было, потому что там был рикошет. Нам объясняли, что если после рикошета мяч попадает в руку, то пенальти нет. Тем более рука не увеличивала площадь тела — куда он мог её деть? Второго пенальти точно не было. По второй жёлтой Артёма Самсонова ничего не могу сказать, потому что не видел этот момент. Но он сам говорит, что её не было», — сказал Кухарчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.