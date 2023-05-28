Опубликована сумма, которую «Барселона» получит за победу в Ла Лиге
Поделиться
«Барселона», ставшая победителем чемпионата Испании, получит за этот успех € 60 млн. Об этом сообщает Marca.
Борьба за 2-4 места в Ла Лиге продолжаются. Обладатель второго места получит € 53 млн, третьего места — € 46 млн. Команда, занявшая четвёртое место, получит € 39 млн.
«Барселона» набрала 85 очков по итогам 36 туров. Команде Хави предстоит сыграть с «Мальоркой» и «Сельтой». На втором месте располагается «Реал», который набрал 77 очков за 37 матчей. На третьем месте расположился «Атлетико», набравший 73 очка в 36 встречах. Для «Барселоны» эта победа в Ла Лиге стала первой с 2019 года.
Видеообзор. «Вальядолид» — «Барселона». Испанская Примера 2022/2023. 36-й тур:
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
Материалы по теме
Комментарии
- 28 мая 2023
-
15:37
-
15:33
-
15:30
-
15:30
-
15:26
-
15:25
-
15:15
-
15:05
-
14:55
-
14:52
-
14:45
-
14:44
-
14:35
-
14:21
-
14:20
-
14:18
-
14:10
-
14:03
-
14:00
-
13:50
-
13:37
-
13:30
-
13:23
-
13:18
-
13:15
-
13:12
-
13:10
-
13:10
-
13:00
-
12:55
-
12:52
-
12:50
-
12:38
-
12:36
-
12:25
Партнерский контент