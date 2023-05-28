Опубликована сумма, которую «Барселона» получит за победу в Ла Лиге

«Барселона», ставшая победителем чемпионата Испании, получит за этот успех € 60 млн. Об этом сообщает Marca.

Борьба за 2-4 места в Ла Лиге продолжаются. Обладатель второго места получит € 53 млн, третьего места — € 46 млн. Команда, занявшая четвёртое место, получит € 39 млн.

«Барселона» набрала 85 очков по итогам 36 туров. Команде Хави предстоит сыграть с «Мальоркой» и «Сельтой». На втором месте располагается «Реал», который набрал 77 очков за 37 матчей. На третьем месте расположился «Атлетико», набравший 73 очка в 36 встречах. Для «Барселоны» эта победа в Ла Лиге стала первой с 2019 года.

Видеообзор. «Вальядолид» — «Барселона». Испанская Примера 2022/2023. 36-й тур:

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.