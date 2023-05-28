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Вячеслав Колосков: выход «Балтики» в РПЛ — не эпохальное, но историческое событие

Вячеслав Колосков: выход «Балтики» в РПЛ — не эпохальное, но историческое событие
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Почётный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о выходе калининградской «Балтики» в Российскую Премьер-Лигу.

«Балтика» впервые вышла в РПЛ — это действительно достижение. Может быть, не эпохальное, но историческое. Клуб из Калининграда — новое открытие. Очень хотелось бы, чтобы они показали хороший футбол в высшей лиге.

Пока у Игнашевича всё хорошо складывается. Хочется, чтобы это было реализовано уже и в Премьер-Лиге. Тогда мы наконец-то получим хорошего тренера новой волны», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.

«Балтика» за тур до окончания Мелбет Первой лиги обеспечила себе второе место в турнирной таблице, дающее автоматическое повышение в классе.

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