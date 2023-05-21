В РПЛ точно не хватало Калининграда! «Балтика» добавит лиге души

«Поздравляю вас, мой дорогой друг. 25 лет. Как же много!» – тихонько произнёс пожилой мужчина, протягивая кому-то руку. Это было совсем рядом, но до меня с трудом доходил контекст. Что за пафос – подумалось в секунду. Но мысль быстро улетела вместе с игравшей на весь стадион музыкой. Присмотрелся. Задумался. И умилился. Очень трогательная сцена. Очаровательный мужчина с палочкой и флагом «Балтики» на шее аккуратно подошёл к знакомым. Его сопровождала женщина помоложе, которая в моменте тоже замерла. Старик подал руку старому другу схожих лет, и они крепко обнялись. «И я вас – более грубым голосом произнёс он. – Мы дождались. Это главное».

Вы можете подумать, что это сцена из какого-то слезливого фильма. Пусть так. Но она очень гармонично влетела в сердце. В России очень мало регионов с большой футбольной историей.

Да, есть Волгоград. Там любовь к «Ротору» реально продолжает передаваться чуть ли не по наследству. Есть Воронеж. Теперь Калининград. В 1995–1996 годах, когда команда играла в Высшей лиге, на 15-тысячный стадион собиралось по 16–17 тысяч. Официальные цифры. Те двое мужчин там тоже были. Прошло 25 лет. Надеюсь, через пару месяцев они снова увидят то, чего все эти годы так хотели. Матчи «Балтики» в высшей лиге.

***

«Сегодня т-а-а-а-кой матч», – это уже слова женщины из такси. Времена меняются, но лучшие городские сплетни по-прежнему у тех, кто возит людей. В этот момент всегда хочется подыграть. Нет ничего проще естественного удивления. «Давно такого не было, все идут на футбол, центр перекрыт», – недоумевала водительница. Но больше всего возмущения в том, что нереально было достать билеты. Рассказывает, что её близкие тоже хотели попасть на игру. Но вмешались перекупщики, в первые минуты забравшие всё. «Заходили на «Авито» – цены безумные: 15–20 тысяч рублей! Не знаю как, но кто-то же покупает», – сказала она, свернув в сторону моста, рядом с улицей Канта.

Болельщики у стадиона «Балтики» перед матчем Фото: ФК «Балтика»

Перекупщики действительно проявились. Уже перед стадионом, но с не менее странными ценами – «всего» от двух тысяч рублей. «Балтика» заранее объявила, что на матч с «Рубином» билеты продали полностью. Но в итоге для солдаута не хватило полутора тысяч. Видимо, остались в качестве объявлений.

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Вообще, здорово, когда клуб интегрирует себя в город. Особенно такой уютный, как Калининград. «Балтика» не первый год прорабатывает эту историю. Получилось установить связь не только на уровне граффити, рекламных баннеров, классных кружков в «Телеграме». Любой город – это люди. Именно им важно чувствовать себя причастными. Одним целым. Тогда они будут ходить на стадион и искренне переживать. Как те самые мужчины из вступления.

Да, на обычный матч команда не собирает 30+ тысяч. Но даже 10–15 для Первой лиги – это вау. Тот же актив ищет связь с командой через те же кричалки. Общий посыл: мы – балтийцы. И парни, которые шизят на трибунах, и футболисты, которые катают мяч. Им хочется быть одним целым с этим симпатичным проектом. Пока получается.

Возможно, сказка не была бы такой яркой без счастливого конца. Если бы «Балтика» продолжала болтаться внизу таблицы (а такое было не так давно), то аудитория как минимум не увеличивалась бы. На стадион вряд ли приходили бы семьями, вряд ли так громко выкрикивали бы фамилии и ждали игроков после матча. Чтобы просто пожать руку и поблагодарить. Причём речь не о двух-трёх людях. После «Рубина» около 50–60 человек стояло у автобуса ради автографов. Не самое популярное явление даже в РПЛ.

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Атмосфера на игре с «Рубином» откинула на полтора года назад. Тот небольшой период, когда вроде бы победили ковид, но ещё не ввели паспорт болельщика. В ФНЛ он пока не действует. И вы представляете, что творилось. Небольшой по количеству, но не по громкости актив пытался заводить весь стадион. Крутое предматчевое мероприятие с хлопками над головой – тоже кайф. Ну а перф, где нынешний тренер Сергей Игнашевич и его ассистент Леонид Ткаченко, работавший главным 25 лет – идеальная связь времён.

Баннер болельщиков «Балтики» Фото: РИА Новости

Здорово, что город и клуб сохранили эти воспоминания. Забывать историю ни в коем случае нельзя.

Калининград теперь станет чуть ли не самой привлекательной точкой для болельщиков других клубов. Атмосферный город, пригороды, уютный стадион. Это правда кайф – увидеть «Балтику» в элите.

Надеюсь, в этот раз она залетит туда надолго.