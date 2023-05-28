«Динамо» — «Локомотив»: Дзюба и Смолов в стартовых составах команд на матч 29-го тура РПЛ

Сегодня, 28 мая, на «ВТБ Арене — Центральном стадионе Динамо им. Льва Яшина» состоится матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги. Встретятся две команды из Москвы — «Динамо» и «Локомотив». Стартовый свисток Романа Сафьяна прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Стартовые составы команд:
«Динамо»: Лещук, Скопинцев, Маричаль, Паршивлюк, Фомин, Норманн, Захарян, Гладышев, Смолов, Тюкавин
«Локомотив»: Лантратов, Ненахов, Тикнизян, Кузьмичёв, Митай, Жемалетдинов, Миранчук, Куликов, Карпукас, Дзюба, Камано.
«Динамо» после 28 туров набрало 45 очков и занимает в турнирной таблице седьмое место. Команда, которая тур назад рассталась с главным тренером Славишей Йокановичем, под руководством Павла Алпатова разгромила «Торпедо» со счётом 3:0.
«Локомотив» не проигрывает в чемпионате России последние шесть матчей: последняя неудача была зафиксирована 9 апреля, когда железнодорожники уступили дома «Зениту» (1:2). Сейчас команда Михаила Галактионова занимает в турнирной таблице девятое место, набрав 39 очков.
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