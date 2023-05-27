«Динамо» — «Локомотив». Дзюба отметит продление контракта

Артём рвётся на эту игру и если выйдет на поле, будет неудержим!

28 мая состоится матч 29-го тура РПЛ «Динамо» — «Локомотив». Начало – в 16:30 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу бело-голубых можно с коэффициентом 2.07. Успех железнодорожников оценивается в 3.22. На ничью дают коэффициент 3.80.

Лучшие прогнозы на РПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч 29-го тура РПЛ «Динамо» — «Локомотив» 28 мая 2023 года

Букмекеры считают, что игра «Динамо» — «Локомотив» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.61, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.34. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.15. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.28. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.52.

Анализ и прогноз на матч 29-го тура чемпионата России «Динамо» — «Локомотив» (28.05.2023)

Игра 29-го тура РПЛ «Динамо» — «Локомотив» пройдёт 28 мая на стадионе «ВТБ Арена». Начало — в 16:30 мск. Всё внимание приковано к форварду гостей Артёму Дзюбе, который на днях продлил контракт с клубом.

В интервью СМИ Артём рассказал, что преодолел последствия травмы и готов выйти на поле. Появится ветеран в дерби или нет — решает главный тренер «Локомотива» Галактионов. Дзюба уже тренируется в общей группе и невероятно мотивирован.

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Перед дерби у соперников не осталось в чемпионате важных задач. Они прочно обосновались в середине турнирной таблицы. Вылет не грозит, но и борьбу за призовые места «Динамо» с «Локомотивом» уже упустили. Футболисты получили уникальный шанс сыграть для зрителей, порадовав трибуны забитыми голами.

«Динамо» занято поиском нового главного тренера. Сотрудничество с Йокановичем не принесло ожидаемого результата. У бело-голубых был яркий отрезок матчей, в ходе которых команда действовала с позиции силы и доминировала на поле, но сказка длилась недолго.

После зимней паузы что-то сломалось в общекомандном механизме «Динамо». Йоканович задвинул на скамейку запасных молодых талантливых форвардов и стал придерживаться более осторожной тактической схемы. Провести переход на новую расстановку безболезненно не удалось.

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В команде накалилась обстановка, между игроками часто вспыхивали конфликты. Особенно нервничал голкипер Шунин, отметившийся двумя скандальными историями во время матчей. Увольнение тренера позволило игрокам «Динамо» сбросить психологический груз и одержать победу в матче с «Торпедо» со счётом 3:0.

В свою очередь, «Локомотив» проводит грамотную работу по формированию состава на будущий сезон. Продлили контракт с железнодорожниками Баринов и Дзюба, которые являются стержневыми игроками для тактической схемы Галактионова. На будущий сезон команда будет в РПЛ грозной силой.

«Динамо» и «Локомотив» провели 65 очных встреч. Небольшое преимущество на стороне железнодорожников — 27 побед при 20 ничьих. Разница забитых мячей в пользу гостей — 110:91. Отметим, что в матче первого круга победили бело-голубые со счётом 3:1.

Команды могут позволить себе играть без давления за результат. Это всегда располагает к атакующей тактической схеме и открытому футболу. К тому же нападение является козырем каждого из клубов. Учитывая исход матча первого круга, рекомендуем рассмотреть ставку на тотал больше 3.5 мяча за коэффициент 2.37.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Динамо» — «Локомотив» 28 мая 2023 года

Железнодорожники великолепно действуют в атаке, а продление контракта с Дзюбой воодушевляет ещё больше. Есть что доказывать и лидеру «Динамо» Фёдору Смолову. В первом круге команды сыграли со счётом 3:1 в пользу бело-голубых. Вот и поставим на тотал больше 3.5 мяча за 2.37.

Ставка: тотал больше 3.5 мяча за 2.37.

Экспресс с коэффициентом 14.25.

Прогноз на матч «Динамо» — «Локомотив» с коэффициентом 3.46.

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Прогноз на матч «Болонья» — «Наполи» с коэффициентом 2.36.

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