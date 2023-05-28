Эриксен — о Роналду: однажды пробил штрафной вместо него, но он не был этим особо доволен

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кристиан Эриксен вспомнил, как исполнял штрафные в команде, когда за неё ещё играл нападающий Криштиану Роналду.
«Сейчас у нас в клубе есть несколько футболистов, которые, будучи в хорошей форме, получат право исполнить штрафной удар. Думаю, единожды я пробил штрафной вместо Криштиану, но он не особо был этим доволен. Сейчас у нас в клубе три основных исполнителя штрафных, и, похоже, что каждый из нас получает свою возможность ударить.
Взаимодействие с Каземиро и Фернандешем? Думаю, мы быстро нашли общий язык. Мы сильно отличаемся, но мы три парня, которые не боятся брать мяч и не боятся создавать», — сказал Эриксен в видео, опубликованном на MUTV.
Роналду покинул клуб в ноябре 2022 года, расторгнув контракт.
Фанаты «Манчестер Юнайтед» посвятили кричалку ушедшему Роналду. Видеоролик:
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