Гильермо Абаскаль: все очки в этом сезоне «Спартак» потерял из-за невезения

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль считает, что в нынешнем сезоне команда теряла очки из-за невезения.

«У нас были хорошие моменты, правильный настрой. Все очки, которые мы потеряли по ходу сезона из-за невезения, готовят нас к чему-то большему. В футболе не всегда побеждает тот, кто этого заслуживает в конкретном матче. Нам надо продолжать работать и делать то, что мы делаем», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Гильермо Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года. Под его руководством команда продолжает борьбу за второе место в Российской Премьер-Лиге. 34-летний Абаскаль имеет действующий контракт с московской командой до лета 2025 года. Сообщалось, что специалист гарантированно останется в команде на следующий сезон.