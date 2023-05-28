Джикия: Соболев — ключевой игрок «Спартака». Его отсутствие в матче с «Пари НН» сказалось

Капитан «Спартака» Георгий Джикия считает, что отсутствие нападающего Александра Соболева негативно сказалось на результате матча чемпионата России с «Пари Нижний Новгород».
«Соболев — ключевой игрок. Он важный игрок для «Спартака». Его отсутствие сказалось», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.
Напомним, Соболев пропустил матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новгород» из-за дисквалификации. Команды играли на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Артёмом Любимовым (Санкт-Петербург). Итоговый результат — 0:0. Футболисты «Спартака» имели преимущество, но не смогли пробить Артура Нигматуллина. В свою очередь, нижегородцы тоже упустили несколько хороших моментов, чтобы отличиться.
- 28 мая 2023
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