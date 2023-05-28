«Динамо» — «Локомотив»: на 77-й минуте Ненахов сделал счёт 3:2 в пользу гостей

В эти минуты на «ВТБ Арене — Центральном стадионе Динамо им. Льва Яшина» проходит матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги. Встречаются две команды из Москвы — «Динамо» и «Локомотив». Стартовый свисток Романа Сафьяна прозвучал в 16:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 77-й минуте дальний удар Максима Ненахова при помощи серии рикошетов достиг цели. Железнодорожники снова повели в счёте.
В начале второго тайма Саба Сазонов впервые в матче вывел хозяев вперёд, сыграв головой после навеса с фланга. Преимущество хозяев продержалось до 63-й минуты, когда отличился Максим Глушенков.
Первый тайм завершился с ничейным счётом 1:1. Главные события первой половины игры состоялись перед свистком на перерыв. Сначала на 38-й минуте Фёдор Смолов не реализовал пенальти за игру рукой Артёма Дзюбы в своей штрафной, пробив рядом со штангой. На первой компенсированной минуте полузащитник Наир Тикнизян воспользовался скидкой Дзюбы, чтобы открыть счёт. Спустя три минуты арбитр Роман Сафьян назначил ещё один пенальти в ворота Ильи Лантратова, и на этот раз Смолов был точен.
«Динамо» набрало 45 очков после 28 туров и занимает в турнирной таблице седьмое место. «Локомотив» не проигрывает в чемпионате России уже на протяжении шести матчей: последняя неудача была 9 апреля, когда железнодорожники уступили дома «Зениту» (1:2). Сейчас команда Михаила Галактионова занимает в турнирной таблице девятое место, набрав 39 очков.
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