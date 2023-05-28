Источник: Изидор останется в «Локомотиве»

Нападающий Вильсон Изидор намерен остаться в «Локомотиве», сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.
По информации источника, французский форвард воодушевлён большими планами железнодорожников на следующий сезон. Изидор заинтересован в продолжении сотрудничества с главным тренером команды Михаилом Галактионовым.
Сообщается, что боссы «Локомотива» готовы рассмотреть вариант с продажей игрока только в случае хорошего финансового предложения.
В текущем сезоне на счету Изидора 23 матча за «Локомотив» во всех турнирах, в которых он отметился девятью голами и одной результативной передачей.
Контракт форварда с московским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 5 млн.
Ранее сообщалось о желании «Зенита» приобрести полузащитника «Локо» Сергея Пиняева.
- 28 мая 2023
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