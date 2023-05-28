Источник: «Зенит» намерен выплатить сумму отступных за Пиняева

«Зенит» в предстоящее трансферное окно намерен выкупить полузащитника «Локомотива» Сергея Пиняева, сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.
По информации источника, в контракте игрока прописана чёткая сумма отступных — 600 млн рублей. Питерский клуб желает воспользоваться данной опцией и подписать молодого хавбека.
Сообщается, что «Локомотив» не будет продавать Пиняева этим летом. Сам футболист также не желает покидать московскую команду. Приоритетным вариантом для него является переход в европейский клуб.
Во второй половине сезона на счету Пиняева 12 матчей за «Локомотив» во всех турнирах, в которых он отметился одним голом.
Контракт игрока с московским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 7 млн.
- 28 мая 2023
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