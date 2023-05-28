Источник: «Зенит» намерен выплатить сумму отступных за Пиняева

«Зенит» в предстоящее трансферное окно намерен выкупить полузащитника «Локомотива» Сергея Пиняева, сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

По информации источника, в контракте игрока прописана чёткая сумма отступных — 600 млн рублей. Питерский клуб желает воспользоваться данной опцией и подписать молодого хавбека.

Сообщается, что «Локомотив» не будет продавать Пиняева этим летом. Сам футболист также не желает покидать московскую команду. Приоритетным вариантом для него является переход в европейский клуб.

Во второй половине сезона на счету Пиняева 12 матчей за «Локомотив» во всех турнирах, в которых он отметился одним голом.

Контракт игрока с московским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 7 млн.