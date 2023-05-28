Фанаты «Гамбурга» отмечали выход в Бундеслигу, но «Хайденхайм» спасся в параллельном матче

В Германии произошла забавная ситуация с участием болельщиков. «Гамбург» обыграл «Зандхаузен» в матче последнего тура второй Бундеслиги со счётом 1:0. В это время «Хайденхайм», их основной соперник в борьбе за путёвку в высшую лигу, заканчивал встречу с «Регенсбургом» и проигрывал 1:2, тогда как ему была нужна победа.

Счастливые фанаты «Гамбурга», будучи уверенными в выходе их команды в Бундеслигу, выбежали на поле и начали праздновать. Однако, как выяснилось, болельщики поторопились: «Хайденхайм» забил на 93-й минуте игры, а уже на 99-й минуте вышел вперёд и оформил выход в Бундеслигу впервые за 177 лет своей истории.

«Гамбургу» же предстоит сыграть в стыковых матчах со «Штутгартом». Последний раз эта команда играла в высшей лиге Германии в сезоне-2017/2018.