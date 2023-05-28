Фёдор Смолов назвал главную причину неудачного сезона для «Динамо»

Нападающий «Динамо» Фёдор Смолов назвал причины неудачного сезона для своей команды.

«Три главные причины, почему сезон для «Динамо» стал неудачным? Думаю, что основная причина — не смогли вовремя проанализировать, перестроиться и осознать, что больше нет состава предыдущего сезона. Те же Фаби и Гиля ушли уже по ходу сезона. У всех была надежда, что могут остаться. Опять же, без персоналий, но думаю, что состав нынешнего сезона слабее, чем предыдущего. Думаю, все со мной согласятся. Из-за большого количества молодых ребят сложно рассчитывать на какой-то прогнозируемый результат в долгосрочной перспективе: во многом результат может определяться большим количеством опытных или средних по возрасту игроков — в игре где-то суметь взять паузу, лишний раз контролировать мяч, а не нестись вперёд.

Промежуточное четвёртое место зимой считал достаточно успешным для нашей команды. Говорить можно что угодно, но хотелось бы сказать, что в год столетия клуба это не тот результат, на который мы рассчитывали. Как и болельщики. Хотелось бы извиниться, что и кубок не удалось завоевать при том, что в прошлом году играли в финале — это было классно. Была нереальная поддержка. В чемпионате за последние матчи скатились вниз, хотя могли претендовать на тройку», — передаёт слова Смолова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

На данный момент «Динамо» набрало 45 очков после 29 туров и занимает в турнирной таблице седьмое место. Команда вылетела из Кубка России, проиграв в серии пенальти тольяттинскому «Акрону».