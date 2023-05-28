«Тоттенхэм» остался без еврокубков на будущий сезон

«Тоттенхэм» не сыграет в еврокубках в следующем сезоне впервые за 14 последних лет, несмотря на победу в выездном матче заключительного тура английской Премьер-Лиги с «Лидсом» (4:1).
В составе «Тоттенхэма» отличились Педро Порро, Лукас Моура и Гарри Кейн, оформивший дубль. За «Лидс» забил Джек Харрисон. «Шпоры» набрали 60 очков и остались на восьмом месте таблицы АПЛ. На одно очко лондонцев опередила «Астон Вилла», которая и забрала последний билет в Лигу конференций от Англии.
Команда Унаи Эмери защитила свои позиции, обыграв дома немотивированный с турнирной точки зрения «Брайтон» (гарантировал финиш на шестой строчке) со счётом 2:1. За «Астон Виллу» забивали Дуглас Луис и Олли Уоткинс, в составе гостей отличился Дениз Ундав. В активе команды 61 очко и седьмое место в таблице.
- 28 мая 2023
-
21:46
-
21:40
-
21:35
-
21:31
-
21:29
-
21:25
-
21:22
-
21:18
-
21:15
-
21:03
-
21:03
-
21:00
-
20:58
-
20:54
-
20:53
-
20:46
-
20:45
-
20:39
-
20:37
-
20:37
-
20:31
-
20:29
-
20:28
-
20:27
-
20:26
-
20:21
-
20:15
-
20:01
-
19:57
-
19:54
-
19:52
-
19:49
-
19:48
-
19:46
-
19:44