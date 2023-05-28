«Тоттенхэм» остался без еврокубков на будущий сезон

«Тоттенхэм» не сыграет в еврокубках в следующем сезоне впервые за 14 последних лет, несмотря на победу в выездном матче заключительного тура английской Премьер-Лиги с «Лидсом» (4:1).

В составе «Тоттенхэма» отличились Педро Порро, Лукас Моура и Гарри Кейн, оформивший дубль. За «Лидс» забил Джек Харрисон. «Шпоры» набрали 60 очков и остались на восьмом месте таблицы АПЛ. На одно очко лондонцев опередила «Астон Вилла», которая и забрала последний билет в Лигу конференций от Англии.

Команда Унаи Эмери защитила свои позиции, обыграв дома немотивированный с турнирной точки зрения «Брайтон» (гарантировал финиш на шестой строчке) со счётом 2:1. За «Астон Виллу» забивали Дуглас Луис и Олли Уоткинс, в составе гостей отличился Дениз Ундав. В активе команды 61 очко и седьмое место в таблице.