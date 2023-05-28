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«Тоттенхэм» остался без еврокубков на будущий сезон

«Тоттенхэм» остался без еврокубков на будущий сезон
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«Тоттенхэм» не сыграет в еврокубках в следующем сезоне впервые за 14 последних лет, несмотря на победу в выездном матче заключительного тура английской Премьер-Лиги с «Лидсом» (4:1).

Англия - Премьер-лига. 38-й тур
28 мая 2023, воскресенье. 18:30 МСК
Лидс Юнайтед
Лидс
Окончен
1 : 4
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
0:1 Кейн – 2'   0:2 Порро – 47'   1:2 Харрисон – 67'   1:3 Кейн – 69'   1:4 Лукас Моура – 90+5'

В составе «Тоттенхэма» отличились Педро Порро, Лукас Моура и Гарри Кейн, оформивший дубль. За «Лидс» забил Джек Харрисон. «Шпоры» набрали 60 очков и остались на восьмом месте таблицы АПЛ. На одно очко лондонцев опередила «Астон Вилла», которая и забрала последний билет в Лигу конференций от Англии.

Англия - Премьер-лига. 38-й тур
28 мая 2023, воскресенье. 18:30 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Окончен
2 : 1
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
1:0 Луис – 8'   2:0 Уоткинс – 26'   2:1 Ундав – 38'

Команда Унаи Эмери защитила свои позиции, обыграв дома немотивированный с турнирной точки зрения «Брайтон» (гарантировал финиш на шестой строчке) со счётом 2:1. За «Астон Виллу» забивали Дуглас Луис и Олли Уоткинс, в составе гостей отличился Дениз Ундав. В активе команды 61 очко и седьмое место в таблице.

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