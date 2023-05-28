«Ювентус» — «Милан»: стартовые составы команд на матч Серии А

Сегодня, 28 мая, состоится матч 37-го тура чемпионата Италии, в котором «Ювентус» примет «Милан» на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Маурицио Мариани.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры. Стали известны стартовые составы команд.
Стартовые составы:
«Ювентус»: Щенсны, Куадрадо, Гатти, Бремер, Данило, Костич, Локателли, Рабьо, Ди Мария, Кьеза, Кен.
«Милан»: Меньян, Калабрия, Тшау, Томори, Эрнандес, Тонали, Крунич, Мессиас, Диас, Леау, Жиру.
Матч команд в первом круге завершился уверенной победой «Милана» в домашней игре со счётом 2:0. Голами в составе «россонери» отметились Фикайо Томори и Браим Диас.
В нынешнем сезоне чемпионата Италии «Милан» располагается на четвёртой строчке турнирной таблицы, набрав 64 очка в 36 матчах. «Ювентус» находится на седьмом месте, у подопечных Массимилиано Аллегри 59 очков в активе. Лидирует «Наполи», набравший 87 очков и обеспечивший себе победу в Серии А.
- 28 мая 2023
-
21:46
-
21:40
-
21:35
-
21:31
-
21:29
-
21:25
-
21:22
-
21:18
-
21:15
-
21:03
-
21:03
-
21:00
-
20:58
-
20:54
-
20:53
-
20:46
-
20:45
-
20:39
-
20:37
-
20:37
-
20:31
-
20:29
-
20:28
-
20:27
-
20:26
-
20:21
-
20:15
-
20:01
-
19:57
-
19:54
-
19:52
-
19:49
-
19:48
-
19:46
-
19:44