Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Чемпионат Италии. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Матч РПЛ «Динамо» — «Локомотив» посетили 17 196 зрителей

Матч РПЛ «Динамо» — «Локомотив» посетили 17 196 зрителей
Комментарии

Сегодня, 28 мая, состоялся матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московские «Динамо» и «Локомотив». Команды играли на «ВТБ Арене — Центральном стадионе Динамо им. Льва Яшина». «Локомотив» одержал победу со счётом 4:2. На стадионе присутствовали 17 196 зрителей.

В составе хозяев отличились Фёдор Смолов (с пенальти) и Саба Сазонов, забившие по голу перед перерывом и сразу после выхода из раздевалок. За гостей забивали Наир Тикнизян, Максим Глушенков, Максим Ненахов и Вильсон Изидор. На 38-й минуте Смолов не реализовал пенальти (мимо ворот).

«Динамо» набрало 45 очков после 29 туров и занимает в турнирной таблице седьмое место. «Локомотив» не проигрывает в чемпионате России уже на протяжении семи матчей. Сейчас команда Михаила Галактионова занимает в турнирной таблице девятое место, набрав 42 очка.

Материалы по теме
Смолов: судьи в РПЛ будут работать лучше, если не визжать и не вызывать их на полиграф
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023