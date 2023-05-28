Матч РПЛ «Динамо» — «Локомотив» посетили 17 196 зрителей

Сегодня, 28 мая, состоялся матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московские «Динамо» и «Локомотив». Команды играли на «ВТБ Арене — Центральном стадионе Динамо им. Льва Яшина». «Локомотив» одержал победу со счётом 4:2. На стадионе присутствовали 17 196 зрителей.
В составе хозяев отличились Фёдор Смолов (с пенальти) и Саба Сазонов, забившие по голу перед перерывом и сразу после выхода из раздевалок. За гостей забивали Наир Тикнизян, Максим Глушенков, Максим Ненахов и Вильсон Изидор. На 38-й минуте Смолов не реализовал пенальти (мимо ворот).
«Динамо» набрало 45 очков после 29 туров и занимает в турнирной таблице седьмое место. «Локомотив» не проигрывает в чемпионате России уже на протяжении семи матчей. Сейчас команда Михаила Галактионова занимает в турнирной таблице девятое место, набрав 42 очка.
- 28 мая 2023
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