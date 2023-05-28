Валерий Кечинов: не помню матчей, в которых «Спартак» с лёгкостью побеждал на классе

Бывший футболист Валерий Кечинов поделился впечатлениями от матча 29-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Спартак» поделил очки с «Пари Нижний Новгород» (0:0).

«Ожидал, что будет тяжелейшая игра между «Спартаком» и «Пари НН», потому что результат важен и для гостей — они хотят обезопасить себя от стыковых матчей. Да, игра проходила с преимуществом «Спартака»: владели инициативой, контролировали мяч, но при этом не создавали стопроцентные моменты.

Надо отдать должное «Пари НН»: грамотно выстроили свою игру, был полный порядок в обороне. Команда Юрана не оставляла свободных зон, чтобы играть низом. Поэтому игроки «Спартака» делали передачи верхом в надежде, что Бальде или Промес сумеют подобрать мяч. «Спартаку» однозначно не хватило Соболева: он играет очень агрессивно и цепляется за любые мячи. Обидно, что «Спартак» упустил возможность обогнать ЦСКА с преимуществом в два очка. Но тем интереснее — интрига за серебро будет жива.

На протяжении сезона «Спартаку» приходится сложно со всеми соперниками. Меня уже ничего не удивляет. Каждая игра в этом году проходила очень и очень тяжело. Не помню матчей, в которых «Спартак» с лёгкостью побеждал на классе», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.