Женская команда «Локомотива» обыграла «Динамо» в матче Суперлиги

Женская команда «Локомотива» одержала победу над «Динамо» (4:1) в матче 11-го тура Суперлиги.

В прошедшем на тренировочной базе «Динамо» в Новогорске матче «Локомотив» одержал разгромную победу над бело-голубыми в матче 11-го тура женской Суперлиги (4:1). Голы за железнодорожников забивали Виктория Козлова, Насиба Гасанова, Яна Шеина и Кристина Машкова. В составе «Динамо» отличилась Хелена Божич.

Прямо сейчас женская команда «Локомотива» занимает третью строчку в турнирной таблице Суперлиги, набрав 27 очков по результатам проведённых 11 матчей. На первом месте — «Зенит» с 31 очком. «Динамо» расположилось на пятой строчке, имея в своём активе 17 турнирных очков.

Следующий матч «Локомотив» проведёт с «Енисеем» 2 июня. Эта игра также будет выездной для женской команды железнодорожников.