Алпатов: не каждый сможет после промаха уверенно реализовать второй пенальти

Исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» Павел Алпатов прокомментировал исход матча чемпионата России с «Локомотивом».

«После 60-й минуты игра резко поменялась, и многие вещи у нас перестали получаться. Сложно говорить о причинах. Сначала нужно проанализировать игру, после чего я смогу дать чёткий ответ.

Пенальти? У нас есть пенальтисты – Смолов, Фомин, Тюкавин могут пробить. Хотел бы пожелать, чтобы все футболисты были так уверены в своих силах, как Фёдор. Не каждый сможет после промаха так уверенно подойти к «точке» и реализовать второй пенальти.

Смолов был самым мотивированным на поле? Я бы не сказал, что другие футболисты были менее заряженными. А то, что Фёдор Смолов проявлял лидерские качества – на то он и Фёдор Смолов. У меня нет вопросов к футболистам по поводу их отношения к тренировочным занятиям и сегодняшней игре на футбольном поле», – приводит слова Алпатова клубная пресс-служба.

Напомним, сегодня на «ВТБ Арене — Центральном стадионе Динамо им. Льва Яшина» состоялся матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Динамо» уступило «Локомотиву» со счётом 2:4. В составе хозяев отличились Фёдор Смолов (с пенальти) и Саба Сазонов, забившие по голу перед и после перерыва. За гостей забивали Наир Тикнизян, Максим Глушенков, Максим Ненахов и Вильсон Изидор. На 38-й минуте Смолов не реализовал пенальти.

«Динамо» набрало 45 очков после 29 туров и занимает в турнирной таблице седьмое место. «Локомотив» располагается на девятой строчке, набрав 42 очка.