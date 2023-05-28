Инсайдер объяснил, почему Кейн не уйдёт из «Тоттенхэма»

Журналист Дэвид Орнстейн объяснил, почему нападающий Гарри Кейн с большой вероятностью останется в «Тоттенхэме» этим летом.

«Дэниел Леви (владелец «Тоттенхэма». — Прим. «Чемпионата») знает, что заменить его практически невозможно, даже если за него предложат £ 100 млн. Здесь нужно гораздо, гораздо большее вознаграждение, чтобы «Тоттенхэм» хотя бы задумался о том, чтобы отпускать его. Думаю, этим летом Гарри Кейн с большей вероятностью останется, чем покинет клуб», — сказал Орнстейн в эфире Football Daily.

Сейчас главным претендентом на покупку Гарри Кейна является мадридский «Реал», многочисленные слухи и инсайды журналистов подтверждают вероятность перехода. Тем не менее Орнстейн считает, что покупка такого высококлассного и, что важнее, значимого для «Тоттенхэма» игрока будет слишком затратной. По мнению журналиста, переход будет более вероятен в следующем году, когда у форварда истечёт контракт со «шпорами».

В этом сезоне АПЛ Гарри Кейн сыграл в 38 матчах и забил 30 голов.