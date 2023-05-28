«Сегодня он увидел, кто сильный, а кто не очень». Дзюба ответил Овечкину
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Нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба ответил хоккеисту «Вашингтона» Александру Овечкину после матча 29-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо», который завершился со счётом 4:2 в пользу железнодорожников.
«Овечкина я прощаю. С таким милым пузиком может себе позволить. Но сегодня он увидел, кто сильный, а кто не очень. Сашенька, можем с удовольствием потолкаться», — сказал Дзюба в эфире «Матч ТВ».
Напомним, накануне московского дерби Александр Овечкин побывал на тренировочной базе «Динамо», чтобы поддержать команду перед важной игрой. В частности, во время диалога с нападающим динамовцев Фёдором Смоловым Овечкин на предложение выйти на поле и потолкаться с Дзюбой ответил: «А чего с ним толкаться? Он слабенький».
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