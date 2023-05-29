Руни рассказал, какую бы схему выбрал для «Манчестер Юнайтед» в матче с «Манчестер Сити»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни рассказал, как команде стоит сыграть в финальном матче Кубка Англии с «Манчестер Сити».
«Я бы расставил «Манчестер Юнайтед» по схеме 4-4-2, с Марсьялем и Рашфордом наверху и очень надежной полузащитой позади них. Каземиро в центре с Кристианом Эриксеном или даже Скотт Мактоминей, Бруно Фернандеш и Фред с обеих сторон. Я бы хотел, чтобы расстояния между моими восемью защитниками были небольшими.
Все в футболе знают, что если у вас есть хороший блок из восьми игроков, вы делаете это хорошо и сохраняете дисциплину, вас очень трудно сломить. «Манчестер Юнайтед» добился нескольких успехов в матчах с «Манчестер Сити» в последние годы, играя на контратаках — часто с Рэшфордом и Марсьялем на первом плане», — приводит слова Руни Goal.
Финальный матч Кубка Англии состоится 3 июня.
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