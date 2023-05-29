«Горд командой». Артур Нигматуллин — о матче «Спартак» — «Пари НН»

Голкипер «Пари Нижний Новгород» Артур Нигматуллин подвёл итоги матча 29-го тура РПЛ с московским «Спартаком» (0:0), заявив, что горд своей командой. Также вратарь сказал, что ему хотелось бы избежать стыковых игр за право остаться в высшем дивизионе чемпионата России.

«Конечно, мы довольны результатом, потому что так складывалась игра – в первом тайме у нас получалось. Во втором тайме – до половины, потом стали играть на отбой… Это очко нам в копилку в любом случае. Благодарю эксперта, который меня выбрал лучшим игроком матча, мне приятно, мой ребёнок спрашивал, когда награда будет. Я ему обещал, обещание сдержал.

Кто был самым опасным в составе «Спартака»? Там все игроки хорошего уровня, Квинси Промес под правую убирает, в напряжении держит, и Антон Зиньковский. Шамар Николсон вышел на замену и мог всё решить. Ударил, я руки расставил, спас. Когда мяч в створе, стараешься большую часть площади ворот закрыть.

В заключение хочу сказать, что я горд командой. Думаю, у нас всё получится, всё будет хорошо. Конечно, хотелось бы обойтись без стыков, но сейчас трудно загадывать», — приводит слова Нигматуллина официальный сайт «Пари НН».