Игрок «Ахмата» Швец: ощущение, что судья играл за «Ростов». Жёлтыми он убивал игру

Полузащитник «Ахмата» Антон Швец высказался о судействе Виталия Мешкова в матче 29-го тура РПЛ с «Ростовом» (2:3), заявив, что своими решениями арбитр убивал игру. Также хавбек признался, что ему казалось, что судья играет за чужую команду.

«На мой взгляд, это был чистый отбор мяча. Хорошо, пусть судья посчитал, что это фол, но за что жёлтая? Пусть посмотрит Лигу чемпионов, пусть посмотрит матчи европейских чемпионатов. Получается, я совсем не могу идти в отбор? Этими жёлтыми арбитр убивал игру. Посмотрите этот момент ещё раз внимательно: ну чистый отбор мяча! За что жёлтая? Опасная игра или что? Ну не дают играть.

Так же было и с «Торпедо»: корпус в корпус был отобран мяч — жёлтая. Ну в таком случае опорному полузащитнику играть очень тяжело. Бежишь и думаешь, как не подвести команду. Не зря, когда прозвучал свисток, вся наша скамейка начала задавать вопросы судьям. Такое ощущение, будто судья играл за них», — приводит слова Швеца «Матч ТВ».

Мешков показал девять жёлтых карточек игрокам «Ахмата». Одну из них получил и сам Швец. Также грозненцы остались в меньшинстве после удаления Артёма Тимофеева.