Зиньковский: мне написали об освобождении Ларина, и я такой — ё-моё, охренеть. Наконец-то!

Полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский прокомментировал новость о том, что бывший директор спортивной школы «Чертаново» Николай Ларин вышел на свободу.
«Мягко говоря, я вообще охренел — это был один из самых счастливых дней за последний год или два. Я пришёл с тренировки, увидел новость… Мне ещё люди написали. И я такой — ё-моё, охренеть. Наконец-то! Это были первые эмоции. Так резко всё случилось. Приходишь с тренировки и резко — бам!
Все обрадовались, как и все счастливы. Знаю, что Николай Юрьевич уехал в Нижний Новгород играть за «Броуков» (медиафутбольная команда. — Прим. «Чемпионата»).
Не знаю, сыграл или нет. Но он там с ними. Сейчас уже в Воронеже. Потихоньку возвращается в футбол. Мы все за него переживали: теперь счастливы, что он с нами», — сказал Зиньковский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
- 29 мая 2023
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