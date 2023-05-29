Зиньковский: мне написали об освобождении Ларина, и я такой — ё-моё, охренеть. Наконец-то!

Полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский прокомментировал новость о том, что бывший директор спортивной школы «Чертаново» Николай Ларин вышел на свободу.

«Мягко говоря, я вообще охренел — это был один из самых счастливых дней за последний год или два. Я пришёл с тренировки, увидел новость… Мне ещё люди написали. И я такой — ё-моё, охренеть. Наконец-то! Это были первые эмоции. Так резко всё случилось. Приходишь с тренировки и резко — бам!

Все обрадовались, как и все счастливы. Знаю, что Николай Юрьевич уехал в Нижний Новгород играть за «Броуков» (медиафутбольная команда. — Прим. «Чемпионата»).

Не знаю, сыграл или нет. Но он там с ними. Сейчас уже в Воронеже. Потихоньку возвращается в футбол. Мы все за него переживали: теперь счастливы, что он с нами», — сказал Зиньковский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.