Алексей Попов: уход Федуна никак не сказался на статусе «Спартака», лучше не стало

Экс-футболист «Амкара» Алексей Попов критически оценил уровень московского «Спартака», считая, что уход Леонида Федуна не сказался на статусе красно-белых.
«Уход Федуна никак не сказался, «Спартак» как был одним из претендентов на чемпионство, так им и является. Можно говорить, что без него лучше не стало. Но тут нужно смотреть стратегию развития, понимать, что хочет «Лукойл». Все хотели красивую команду с быстрым и атакующим футболом, но это же не стратегия развития. Надо делать какие-то конкретные шаги, а их мы не видим. Купить старого Промеса — это совсем другая история. Каким он был раньше и какой сейчас — это небо и земля», – приводит слова Попова «РБ Спорт».
В матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» дома сыграл вничью с «Пари Нижний Новгород» (0:0) и остаётся на третьем месте в турнирной таблице.
- 29 мая 2023
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