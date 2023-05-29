Алексей Попов: уход Федуна никак не сказался на статусе «Спартака», лучше не стало

Экс-футболист «Амкара» Алексей Попов критически оценил уровень московского «Спартака», считая, что уход Леонида Федуна не сказался на статусе красно-белых.

«Уход Федуна никак не сказался, «Спартак» как был одним из претендентов на чемпионство, так им и является. Можно говорить, что без него лучше не стало. Но тут нужно смотреть стратегию развития, понимать, что хочет «Лукойл». Все хотели красивую команду с быстрым и атакующим футболом, но это же не стратегия развития. Надо делать какие-то конкретные шаги, а их мы не видим. Купить старого Промеса — это совсем другая история. Каким он был раньше и какой сейчас — это небо и земля», – приводит слова Попова «РБ Спорт».

В матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» дома сыграл вничью с «Пари Нижний Новгород» (0:0) и остаётся на третьем месте в турнирной таблице.