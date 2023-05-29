Сборная России до 17 лет переиграла сверстников из «Насьонала» со счётом 7:0

Сегодня, 29 мая, состоялся второй матч сборной России до 17 лет на Кубке БРИКС, который проходит в Бразилии. Со счётом 7:0 была обыграна команда сверстников «Насьонал» (Сан-Паулу).
За сборную России дублем отметился Артём Корнеев, по голу забили Кирилл Волков, Вадим Пастушков, Андрей Ивлев и Виктор Окишор. Седьмой гол был забит «Насьоналом» в свои ворота.
Напомним, Кубок БРИКС среди команд до 17 лет проводится в Сан-Паулу (Бразилия) с 27 мая по 2 июня. В первом матче турнира сборная России со счётом 2:0 переиграла «Фламенго» (Гуарульюс). В 3-м туре соперником юношеской сборной станут сверстники из «Коринтианса».
В плей-офф выходят команды, занявшие в своей группе первые два места. В другой группе выступает юношеская команда санкт-петербургского «Зенита». Соперники сине-бело-голубых — «Палмейрас», «Сантос» и «Атлетико Жувентус».
- 29 мая 2023
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