Марцел Личка: остаюсь на следующий сезон в «Оренбурге»

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка заявил, что не намерен покидать клуб предстоящим летом. По словам чешского специалиста, на данный момент у него нет предложений от других клубов.

«У меня контракт с клубом, я остаюсь на следующий сезон в «Оренбурге». Зимой было предложение от «Краснодара», звонил Владимир Хашиг (генеральный директор клуба. — Прим. «Чемпионата»). Сейчас же никаких предложений нет. Из «Динамо» мне не звонили», — приводит слова Лички «РБ Спорт».

«Оренбург» занимает восьмое место в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 43 очка в 29 матчах.

45-летний чешский специалист руководит «Оренбургом» с лета 2022 года. Контракт Лички с клубом рассчитан до конца июня 2024 года. Наставник оренбуржцев попал в список кандидатов на приз лучшему тренеру сезона.