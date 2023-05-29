Марцел Личка: остаюсь на следующий сезон в «Оренбурге»

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка заявил, что не намерен покидать клуб предстоящим летом. По словам чешского специалиста, на данный момент у него нет предложений от других клубов.
«У меня контракт с клубом, я остаюсь на следующий сезон в «Оренбурге». Зимой было предложение от «Краснодара», звонил Владимир Хашиг (генеральный директор клуба. — Прим. «Чемпионата»). Сейчас же никаких предложений нет. Из «Динамо» мне не звонили», — приводит слова Лички «РБ Спорт».
«Оренбург» занимает восьмое место в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 43 очка в 29 матчах.
45-летний чешский специалист руководит «Оренбургом» с лета 2022 года. Контракт Лички с клубом рассчитан до конца июня 2024 года. Наставник оренбуржцев попал в список кандидатов на приз лучшему тренеру сезона.
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