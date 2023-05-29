Петрушин: основная проблема «Динамо» последних лет — это оборона

Бывший главный тренер «Динамо» Алексей Петрушин подвёл итоги матча 29-го тура чемпионата России, в котором бело-голубые уступили «Локомотиву» со счётом 2:4.
«Игра смотрелась, особенно смотрелся второй тайм. Первая половина встречи была нормальной, но после перерыва команды взвинтили скорости, сама игра смотрелась интересно. Как будто в центре поля не было борьбы. Футбол смотрелся, атакой отвечали на атаку.
Основная проблема «Динамо» последних лет — это оборона, хотя команда всегда славилась надёжной защитой. В последнее время у команды проблемы именно с обороной. Чтобы бороться за тройку призёров, клубу надо укрепить линию защиты. Всё начинается с фундамента, а в атаке есть интересные футболисты.
В «Динамо» был неплохой защитник Иван Ордец, он отвечал всем требованиям. Сазонов мне не очень нравится, нет надёжности в его действиях. Все проблемы команды идут от обороны», — приводит слова Петрушина «Евро-Футбол.Ру».
«Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 45 очков в 29 матчах. В последнем туре бело-голубые на выезде встретятся с «Оренбургом» в субботу, 3 июня. Начало игры – в 17:00 мск.
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