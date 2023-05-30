Кавазашвили: паровоз Дзюбы и Азмуна, видео Артёма из постели — вина руководства «Зенита»

Бывший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался про игроков «Зенита». По словам экс-вратаря, клуб из Санкт-Петербурга плохо воспитывает своих футболистов.
«Паровоз Азмуна и Дзюбы в раздевалке, видео Артема из постели, где он демонстрирует свой богатый размер — жуткая невоспитанность. А виновато в этом руководство «Зенита», на таком уровне они воспитывают своих футболистов!
Кто довёл Кокорина до тюрьмы? Кто позволил Дзюбе так себя вести? Воспитательная работа клуба из Санкт-Петербурга идёт очень плохо! Во всём этом виноват «Зенит»! Может ли меня кто-то поддержать в этом вопросе? Вы сами понимаете, что такое «Газпром» и РФС? Все боятся об этом говорить», — приводит слова Кавазашвили «РБ Спорт».
Напомним, Артём Дзюба и Сердар Азмун в 2020 году имитировали половой акт в раздевалке во время празднования чемпионства. Александр Кокорин и Павел Мамаев в 2019 году были приговорены к отбыванию наказания в колонии общего режима. Александр на 1,5 года колонии, Павел — на год и пять месяцев.
- 30 мая 2023
-
04:07
-
04:05
-
03:41
-
03:34
-
03:25
-
03:07
-
03:07
-
03:00
-
02:50
-
02:42
-
02:29
-
02:25
-
02:24
-
01:48
-
01:36
-
01:27
-
01:19
-
01:06
-
00:58
-
00:57
-
00:43
-
00:27
-
00:27
-
00:20
-
00:07
- 29 мая 2023
-
23:58
-
23:58
-
23:47
-
23:46
-
23:39
-
23:34
-
23:31
-
23:25
-
23:22
-
23:14