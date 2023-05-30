Кавазашвили: паровоз Дзюбы и Азмуна, видео Артёма из постели — вина руководства «Зенита»

Бывший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался про игроков «Зенита». По словам экс-вратаря, клуб из Санкт-Петербурга плохо воспитывает своих футболистов.

«Паровоз Азмуна и Дзюбы в раздевалке, видео Артема из постели, где он демонстрирует свой богатый размер — жуткая невоспитанность. А виновато в этом руководство «Зенита», на таком уровне они воспитывают своих футболистов!

Кто довёл Кокорина до тюрьмы? Кто позволил Дзюбе так себя вести? Воспитательная работа клуба из Санкт-Петербурга идёт очень плохо! Во всём этом виноват «Зенит»! Может ли меня кто-то поддержать в этом вопросе? Вы сами понимаете, что такое «Газпром» и РФС? Все боятся об этом говорить», — приводит слова Кавазашвили «РБ Спорт».

Напомним, Артём Дзюба и Сердар Азмун в 2020 году имитировали половой акт в раздевалке во время празднования чемпионства. Александр Кокорин и Павел Мамаев в 2019 году были приговорены к отбыванию наказания в колонии общего режима. Александр на 1,5 года колонии, Павел — на год и пять месяцев.