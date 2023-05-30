Тотти поделился ожиданиями от предстоящего матча «Ромы» с «Севильей» в финале Лиги Европы

Бывший нападающий итальянской «Ромы» Франческо Тотти высказался о предстоящем финале Лиги Европы с «Севильей».

«Думаю, у «Севильи» больше опыта в этих финалах. Они сыграли в шести финалах и выиграли все шесть. Так что рано или поздно, если повезет, они проиграют. С Моуринью во главе у «Ромы» есть эта фантастическая возможность. Он тренер с большим опытом в таких играх, поэтому он примет вызов наилучшим образом, чтобы вывести команду на первое место.

С таким тренером, у которого такая сильная личность, все проще. Специалисты, как Моуринью привыкли побеждать, поэтому они могут передать этот победный менталитет команде – и я думаю, что он именно это и делает», — приводит слова Моуринью Football Italia.

Финальный матч между «Севильей» и «Ромой» в Лиге Европы состоится 31 мая.

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