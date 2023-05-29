Трудно выявить фаворита в такой важной встрече, но нам это и не нужно. Представляем статистический прогноз!

Игры разумов в матче «Севилья» — «Рома». Чего ждать от финала Лиги Европы

Финал Лиги Европы «Севилья» — «Рома» состоится 31 мая в Будапеште на стадионе «Пушкаш Арена». Энтони Тейлор в 22:00 мск даст стартовый свисток. Испанский клуб является самым титулованным в этом турнире — шесть побед.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Кто фаворит?

Эксперты склоняются в пользу «Севильи» и предлагают на её победу коэффициент 2.50. Шансы «Ромы» оценены в 3.00. Букмекеры назвали наиболее вероятный счёт — 1:0 в пользу севильцев. Сделать ставки на него можно за 7.00,

Где смотреть финал Лиги Европы «Севилья» — «Рома»

Смотреть прямую трансляцию матча между «Севильей» и «Ромой» в Будапеште можно на канале «Матч!». Начало прямого эфира не ранее 22:00.

Статистический прогноз на матч финала Лиги Европы «Севилья» — «Рома»

В текущем сезоне долгое время севильцы демонстрировали неоднозначные результаты. Всё изменилось после назначения Хосе Луиса Мендилибара. Под руководством 62-летнего испанского тренера команда ощутимо прибавила.

«Нервионцы» заработали 21 очко в 11 турах Примеры и закрепились в середине турнирной таблицы, а также на пути к финалу Лиги Европы обыграли «Манчестер Юнайтед» и «Ювентус».

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На этом отрезке футболисты нанесли суммарно 207 ударов (63 в створ). В среднем за игру красно-белые выполняли по 5,67 углового, которые нередко приводили к взятию ворот — забили 25 голов и только два раза покинули поле без результативного действия. Однако в матчах с командами, которые умеют играть от обороны, количество угловых редко было выше четырёх за игру.

Под началом Мендилибара клуб редко владеет инициативой и контролирует мяч в среднем 45,04% игрового времени. Испанский специалист выстроил высокую линию обороны и добился прогресса в создании офсайдных ловушек. По этому показателю «Севилья» — лучшая команда среди топ-чемпионатов Старого Света.

Заметно прибавили «нервионцы» в надёжности защиты. За 15 официальных матчей «Севилья» пропустила 14 голов. Футболисты нередко срывают атаки соперников с помощью мелкого фола, совершая в среднем по 14,87 нарушения за игру.

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Жозе Моуринью также строит игру от надёжной обороны. «Рома» часто отдаёт контроль над мячом сопернику, но за счёт эффективного высокого прессинга минимизирует угрозы у собственной штрафной.

«Рома» дисциплинированно играет в обороне, нарушая в среднем по 11,35 раза, и получает по 2,16 жёлтой карточки за встречу. За 37 туров чемпионата Италии «джаллоросси» позволили соперникам сделать 136 передач в собственной штрафной (лучший показатель Серии А) и в итоге пропустили лишь 37 голов.

Римляне не отличаются активной игрой в атаке. В среднем они наносят лишь по 4,49 удара в створ ворот и выполняют по 5,05 углового. Эффективность игры в завершающей стадии во многом зависит от Пауло Дибалы. Аргентинец принял участие в каждом третьем результативном действии команды — 16 голов и семь ассистов.

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На последнем отрезке сезона «Севилья» выглядит предпочтительнее соперника. Под началом Хосе Луиса Мендилибара севильцы переживают период возрождения, эффективно используя свои сильные стороны. Однако тактического гения Жозе Моуринью недооценивать не стоит. Рекомендуем ставку на тотал меньше 9.5 углового за коэффициент 1.85.

Ставка на финал Лиги Европы «Севилья» — «Рома» 31 мая 2023 года

Обе команды любят играть от соперника. Они хороши в обороне и не будут рисковать. С учётом проблем команд в созидании и в игре в завершающей стадии, голевых моментов вряд ли будет много. Победителя может определить один момент. Рекомендуем ставку на тотал меньше 9.5 углового за коэффициент 1.85.

Ставка: тотал меньше 9.5 углового за коэффициент 1.85.

Экспресс с коэффициентом 9.25.

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