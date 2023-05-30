Россиянин в чемпионате Бангладеш: чемпионат Крыма сильнее Второй лиги
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Экс-футболист ЦСКА Алан Короев сравнил чемпионат Крыма со Второй российской лигой.
«Что такое чемпионат Крыма? Очень специфический турнир. По уровню посильнее Второй лиги, по условиям – тоже. Главное отличие, что это непрофессиональная лига. Но условия для футболистов есть: и базы, и проживание, и питание, и зарплата.
Везде натуральные поля – но оно и понятно, в таком регионе вряд ли может быть иначе», — сообщил Короев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Константином Кринским.
В чемпионате Крыма Алан Короев, являющийся воспитанником ЦСКА, выступал за «Севастополь» и «Океан» (Керчь). Сейчас российский игрок представляет «Уттару» из чемпионата республики Бангладеш. Также Короев играл за киргизский клуб «Баткен».
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