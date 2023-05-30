Игнашевич — о выходе «Балтики» в РПЛ: пообещали игрокам сделать это всем тренерским штабом

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич рассказал, что тренерский штаб команды пообещал футболистам завоевать путёвку в Российскую Премьер-Лигу.
«Рад за ребят. Всем тренерским штабом пообещали им выход в РПЛ под условие, что они отдадут все силы. Я много раз говорил, что Первый лига — место, где выполняют цели. Мы на это настраивали ребят и рады, что их труд окупился. Рад, что сдержали свое слово.
«Балтика» лидировала по голам со стандартов? Есть тренер Артём Олегович (Булойчик), это его участок работы. У него есть своя теория, он профессионально или инициативно работал. Сейчас он учится на лицензию А, буду советовать перейти на Pro.
Артём изучает Англию и знает, кто эффективнее всего играет на стандартах. Мы играем на подачах, они более эффективны. Высокая эффективность — именно подачи, а не розыгрыши стандартов», — сказал Игнашевич в эфире YouTube‑канала комментатора «Матч ТВ» Тимура Журавеля.
«Балтика», напомним, напрямую поднялась из Первой лиги в РПЛ по итогам сезона-2022/23 вместе с казанским «Рубином».
- 30 мая 2023
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