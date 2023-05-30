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Балотелли поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов между «Интером» и «Ман Сити»

Балотелли поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов между «Интером» и «Ман Сити»
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Бывший нападающий миланского «Интера» и «Манчестер Сити» Марио Балотелли поделился ожиданиями от предстоящего финала Лиги чемпионов между командами, отметив, что лучше подходить к решающему матчу с позиции аутсайдера, чем быть фаворитом.

«У «Интера» много игроков, которые могут изменить ситуацию на поле, начиная с моего хорошего друга Джеко и заканчивая Лукаку и сенсационным Лаутаро Мартинесом.

Опыт подсказывает мне, что лучше дойти до финала аутсайдером. И хотя команда Гвардиолы играет в привлекательный футбол, «Интер» Индзаги тоже эффективен», — приводит слова Балотелли La Gazzetta dello Sport.

Финал Лиги чемпионов пройдёт 10 июня в турецком Стамбуле.

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