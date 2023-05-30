«Пари НН» интересуется Рыбусем, Живоглядовым и Боженовым

«Пари Нижний Новгород» рассматривает нескольких футболистов в качестве усиления позиции крайнего защитника. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
В частности, нижегородцев привлекают 33-летний польский защитник московского «Спартака» Мацей Рыбус, 29-летний игрок «Локомотива» Дмитрий Живоглядов и 22-летний футболист махачкалинского «Динамо» Кирилл Боженов.
На счету Рыбуса в сезоне-2022/2023 восемь матчей за «Спартак» в Российской Премьер-Лиге, один гол и одна результативная передача. Дмитрий Живоглядов провёл за «Локомотив» 16 игр в рамках РПЛ и отдал три голевых паса. Кирилл Боженов отыграл семь матчей в Первой лиге в составе «Динамо» Махачкала.
«Пари НН» в данный момент занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 27 очков.
- 30 мая 2023
-
14:54
-
14:40
-
14:31
-
14:30
-
14:23
-
14:21
-
14:07
-
14:01
-
13:54
-
13:50
-
13:40
-
13:37
-
13:37
-
13:22
-
13:20
-
13:15
-
13:08
-
13:05
-
13:00
-
12:57
-
12:50
-
12:32
-
12:26
-
12:25
-
12:20
-
12:19
-
12:17
-
12:06
-
12:03
-
11:57
-
11:49
-
11:36
-
11:36
-
11:25
-
11:07