«Пари НН» интересуется Рыбусем, Живоглядовым и Боженовым

«Пари Нижний Новгород» рассматривает нескольких футболистов в качестве усиления позиции крайнего защитника. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

В частности, нижегородцев привлекают 33-летний польский защитник московского «Спартака» Мацей Рыбус, 29-летний игрок «Локомотива» Дмитрий Живоглядов и 22-летний футболист махачкалинского «Динамо» Кирилл Боженов.

На счету Рыбуса в сезоне-2022/2023 восемь матчей за «Спартак» в Российской Премьер-Лиге, один гол и одна результативная передача. Дмитрий Живоглядов провёл за «Локомотив» 16 игр в рамках РПЛ и отдал три голевых паса. Кирилл Боженов отыграл семь матчей в Первой лиге в составе «Динамо» Махачкала.

«Пари НН» в данный момент занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 27 очков.