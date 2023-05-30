Джикия: скучаю ли по спартаковскому «ауф»? Сегодня наберу Жиго — давно не общались

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия ответил на вопрос, скучает ли он по спартаковскому «ауф», рассказав, что собирается созвониться с бывшим партнёром по команде Самуэлем Жиго, который сейчас выступает за французский «Марсель».

«Скучаю ли по спартаковскому «ауф»? Хочу сегодня чуть позже позвонить Жиго. Что-то мы с ним давно не общались. Хочется с ним поговорить, узнать, как и что у него. Думаю, через пару часиков ему точно наберу.

Кофрие? С ним давно не общались. Каждый день я на связи с Джано Ананидзе. Сегодня утром с Александром Самедовым общались», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Жиго покинул «Спартак» летом прошлого года. Вместе с красно-белыми француз выиграл Кубок России.