Джикия: скучаю ли по спартаковскому «ауф»? Сегодня наберу Жиго — давно не общались
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Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия ответил на вопрос, скучает ли он по спартаковскому «ауф», рассказав, что собирается созвониться с бывшим партнёром по команде Самуэлем Жиго, который сейчас выступает за французский «Марсель».
«Скучаю ли по спартаковскому «ауф»? Хочу сегодня чуть позже позвонить Жиго. Что-то мы с ним давно не общались. Хочется с ним поговорить, узнать, как и что у него. Думаю, через пару часиков ему точно наберу.
Кофрие? С ним давно не общались. Каждый день я на связи с Джано Ананидзе. Сегодня утром с Александром Самедовым общались», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Жиго покинул «Спартак» летом прошлого года. Вместе с красно-белыми француз выиграл Кубок России.
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