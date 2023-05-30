Андрей Аршавин: ЦСКА — фаворит в борьбе за второе место в РПЛ. Должны победить «Ростов»

Бывший игрок «Зенита» и «Арсенала» Андрей Аршавин поделился ожиданиями от борьбы за второе место в турнирной таблице чемпионата России перед последним туром Российской Премьер-Лиги.

«ЦСКА — фаворит в борьбе за второе место в РПЛ. Они будут играть дома с «Ростовом» и, как мне кажется, должны победить и занять второе место», — сказал Аршавин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, в субботу, 3 июня, состоится матч в рамках 30-го тура РПЛ, в котором встретятся ЦСКА и «Ростов». Игра пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» и начнётся в 17:00.

После 29-го тура РПЛ московский ЦСКА расположился в турнирной таблице на второй строчке, имея в активе 55 очков. Ближайший преследователь, «Спартак», отстаёт на одно очко.