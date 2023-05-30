«Фатих Карагюмрюк» с Оздоевым в составе прервал 4-матчевую безвыигрышную серию

Завершился матч 36-го тура турецкой Суперлиги, в котором «Фатих Карагюмрюк» принимал «Кайсериспор». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

Спустя девять минут после стартового свистка полузащитник «Кйсериспора» Яу Ака получил красную карточку. На 16-й минуте Керим Фрай вывел «Карагюмрюк» вперёд. Голевую передачу отдал Андреа Бертолаччи. На 28-й минуте Фрай удвоил счёт. Российский полузащитник Магомед Оздоев вышел в стартовом составе хозяев и был заменён в добавленное ко второму тайму время.

В предыдущих четырёх сыгранных матчах «Фатих Карагюмрюк» потерпел три поражения, а также сыграл вничью с «Галатасараем» (3:3). «Карагюмрюк» располагается на девятой строчке турнирной таблицы, а «Кайсериспор» — на восьмой.