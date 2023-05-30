Генконсул России в Сан-Паулу рассказал о цели участия сборной U17 в Кубке БРИКС

Генеральный консул России в Сан-Паулу Владимир Токмаков оценил проведение Кубка БРИКС в Бразилии с участием юношеской сборной России U17 и команды игроков «Зенита» 2006 года рождения и моложе.

«Идея соревнования с участием российских команд здесь, в Бразилии, возникла ранее. Для наших юных игроков очень важно получить этот уникальный опыт матчей со сверстниками. Очень интересно наблюдать за игрой, за нашими молодыми игроками, это уже отличный результат. Мы являемся давними друзьями бразильского народа», — приводит слова Владимира Токмакова Globo.

Сборная России вышла в полуфинал Кубка БРИКС, обыграв в группе В «Фламенго» (2:0) и «Насьональ» (7:0). «Зенит» набрал в группе А три очка после двух туров.