Сборная России U17 вышла в полуфинал Кубка БРИКС

Завершился матч 2-го тура группы В Кубка Брикс, в котором встречались сборная России среди игроков до 17 лет и юношеская команда «Насьоналя». Игра проходила на стадионе «Николау Алайон» в Сан-Паулу. Россияне одержали разгромную победу со счётом 7:0.

Победа стала для команды второй подряд. Ранее Россия обыграла «Фламенго» со счётом 2:0.

После двух туров команда набрала шесть очков и гарантировала себе участие в полуфинале турнира. В заключительном матче группового раунда сборная России сыграет с «Коринтиансом», игра состоится в среду на поле академии «Палмейрас», начало – в 21:15 мск.

В Кубке БРИКС также принимает участие юношеская команда «Зенита». После двух туров сине-бело-голубые набрали три очка.