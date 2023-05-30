Сборная России U17 вышла в полуфинал Кубка БРИКС
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Завершился матч 2-го тура группы В Кубка Брикс, в котором встречались сборная России среди игроков до 17 лет и юношеская команда «Насьоналя». Игра проходила на стадионе «Николау Алайон» в Сан-Паулу. Россияне одержали разгромную победу со счётом 7:0.
Победа стала для команды второй подряд. Ранее Россия обыграла «Фламенго» со счётом 2:0.
После двух туров команда набрала шесть очков и гарантировала себе участие в полуфинале турнира. В заключительном матче группового раунда сборная России сыграет с «Коринтиансом», игра состоится в среду на поле академии «Палмейрас», начало – в 21:15 мск.
В Кубке БРИКС также принимает участие юношеская команда «Зенита». После двух туров сине-бело-голубые набрали три очка.
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