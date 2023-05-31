Тренер «Фламенго» U17: будет что рассказать детям и внукам — мы играли со сборной России

Тренер бразильской команды «Фламенго» U17 Уоллисон Бернарду рассказал об опыте, который получила команда, сыграв с юношеской сборной России U17.
«Всё больше людей видят, что в футболе дураков не бывает. Если вы думаете, что это Бразилия, то она точно победит – вы ошибаетесь. Если ты не играешь, если ты не показываешь, что заслуживаешь этого, ты не сможешь победить. Это был колоссальный опыт общения и объединения, который очень помогает в жизни. Не только в футболе. Получили опыт, который останется с нами навсегда. Мы будем рассказывать нашим детям и внукам, что имели возможность сыграть против сборной России», — приводит слова Бернарду Globo.
Напомним, сборная России вышла в полуфинал Кубка БРИКС, обыграв в группе В «Фламенго» (2:0) и «Насьональ» (7:0). «Зенит» набрал в группе А три очка после двух туров.
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