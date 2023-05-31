«Трибуны — говно, пострадавших много». Юные игроки рассказали о ЧП на стадионе в Ростове

Юные футболисты из Ростова-на-Дону рассказали о чрезвычайном происшествии, которое произошло на стадионе на гребном канале. Напомним, трибуны стадиона были не закреплены надлежащим образом — их перевернуло от сильного порыва ветра. Ранее сообщалось о 32 пострадавших, большинство из которых — дети. Также сообщалось о смерти одного из родителей юных футболистов и о тяжёлом состоянии некоторых из детей.

Один из подростков рассказал «Газете.Ru»: «Я получил ушибы, дома нахожусь. [Трибуна рухнула] из-за ветра сильного. Был матч, из-за дождя сели на трибуны, и трибуна упала из-за ветра. Трибуны — говно, пострадавших очень много».

Другой юный футболист пожаловался на отсутствие креплений на трибунах: «Всё сделано было халтурно, ничего не закреплено. Из-за этого трибуны полетели. Мне очень повезло, только ссадины на ноге».